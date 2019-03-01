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01.03.19 14:54

Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция. ФОТОрепортаж

На Луганщине боевики обстреляли мирный поселок Троицкое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Луганщины в Facebook.

"Сегодня ночью со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР"), нарушая минские соглашения, террористы из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района. Вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по ул. Щорса. Кроме того, по ул. Красная повреждена опора ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения", - сказано в сообщении.

Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 01

Отмечается, чо информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции ГУНП в Луганской области.

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Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 02
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 03
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 04
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 05
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 06
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 07
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 08
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 09
Фото: полиция /Facebook

Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 10

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