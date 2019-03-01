Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта. ФОТОрепортаж

В начале заседания парламентарии в ходе Часа вопросов к правительству заслушали членов Кабмина.

Затем первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, предложениями.

Далее Геращенко закрыла утреннее заседание.

4-7 марта народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 12 марта.

Традиционно, как для пятницы, нардепы не смогли рассмотреть ни один законопроект.

День работы парламента в объективе фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 1 марта: практически пустой сессионный зал, даже Час вопросов к правительству не смог собрать парламентариев.

Юрий-Богдан Шухевич (РПЛ, справа) общается с Игорем Шурмой ("Оппоблок", слева, стоит спиной).

Александра Кужель ("Батькивщина") с коллегой..

Члены Кабмина во главе с вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко отвечают на вопросы нардепов.

К беседе коллег присоединился Сергей Власенко ("Батькивщина", стоит)

Олег Ляшко знакомится с техническими новинками на смартфоне своего коллеги.

Чудо-техника, вызвавшая интерес Ляшко.

Члены правительства покидают Раду после Часа вопросов.

Вячеслав Кириленко прощается со спикером Андреем Парубием. Тем временем, Ирина Геращенко ведет заседание парламента.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян наблюдает за работой Рады.

Парубий общается с главой Минфина Оксаной Маркаровой.

Нардепы, в частности Анна Гопко (внефракционная), окружили вице-премьера Иванну Клипуш-Цинцадзе.

Власенко в гостях у БПП.

Министр экологии Остап Семерак (по центру), вице-премьер Геннадий Зубко задержались о чем-то подискутировать.

Кужель и Рябчин в гостях у "Самопомочи".

Владислав Голуб (внефракционный, по центру) общается с коллегами из БПП.

Фото: Цензор.НЕТ.