На Донбассе сбили российский беспилотник. ФОТО

БПЛА сбили сегодня утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных Сил.

"Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику из штатного стрелкового оружия. в 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит", – сообщают в пресс-службе.

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Как отмечается, военнослужащие нашли сбитый беспилотник, который оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон", и передали его специалистам специальных подразделений.

Сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации, сообщают в пресс-службе ООС.







