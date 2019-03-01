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01.03.19 16:42

Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за "ненависти к "Батькивщине": суд отказал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера об отводе представителей прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Коллегия судей, в составе Ященко, Рыбак и Росик, оставила без удовлетворения ходатайства защиты Мангера об отводе представителей прокуратуры.

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Ранее в ходе заседания защита Мангера заявила отвод прокурору Наталии Калите и Петру Баяну. Отвод прокурору Калите адвокаты заявили в связи с системной, по их мнению, ненавистью к партии "Батькивщина", поскольку прокурор Калита участвовала в процессе над главой политсилы Юлией Тимошенко, а также по словам адвоката "просто ненавидит Мангера".

"Прокурор Калита в прошлом заявляла о своей ненависти к партии "Батькивщина". Она системно проявляет свою ненависть к этой партии", - заявил адвокат Мангера.

Относительно прокурора Баяна, по мнению защиты Мангера, прокурор "умышленно осуществлял меры для уклонения от участия в суде".

В итоге, суд постановил отказать стороне защиты в отводе прокурорам.

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Затем суд продолжил заседание и приступил к рассмотрению ходатайств поданных разными сторонами процесса.

Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за ненависти к Батькивщине: суд отказал 01
Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за ненависти к Батькивщине: суд отказал 02
Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за ненависти к Батькивщине: суд отказал 03
Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за ненависти к Батькивщине: суд отказал 04

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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