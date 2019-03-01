Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
01.03.19 17:54

Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане. ФОТО

Французы выпустят комикс о любви в период украинской Революции Достоинства.

Об этом пишут "Буквы", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Скончался известный кутюрье Карл Лагерфельд

С 27 марта французы издательство Grand Angle будет выпускать комикс Maїdan Lovє. Первый его том будет называться Olena. В истории читателям расскажут историю любви Богдана, милиционера из спецотряда "Беркут", и Елены, которая протестовала на Майдане.

"Февраль 2014 года. Длится Революция Достоинства. В эти дни Богдан встречает девушку Елену. Только Богдан - "беркутовец", а Елена - одна из протестующих. Может ли простая история любви пережить масштаб таких событий", - написано в описании.

Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 01
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 02
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 03
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 04
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 05
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 06
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 07

Автором комикса стал Аурелиен Дюкудрей. Рисовал его Кристоф Аиель.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100