Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне. ФОТОрепортаж

Решение о переименовании улицы Лютеранской, на которой расположены управления СБУ и Нацполиции, в честь погибшей в результате кислотного нападения управляющего делами исполкома Херсонского горсовета и активистки Гандзюк, было принято еще 22 февраля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Это вызвало возмущение у части общества и обсуждение в соцсетях. Представители общественных организаций, объединяющих семьи погибших Героев и участников боевых действий на Востоке Украины, требовали не подходить к переименованию улиц из конъюнктурных соображений.

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На сегодняшнем заседании сессии в зале собрались как сторонники, так и противники переименования улицы в честь Гандзюк. Часть людей протестовала еще и потому, что эту улицу в свое время не переименовали в честь Руслана Сторчеуса – командира батальона "Херсон", который погиб в АТО.

В сессионном зале было много полиции. Периодически возникали стычки. На трибуну вышли представители Нацкорпуса, которые выступили в поддержку переименования улицы в честь Гандзюк. Они предложили переименовать в честь Сторчеуса другую улицу в Херсоне – названную в честь погибшего во время Второй Мировой войны херсонца Илюши Кулика.

"Мы не говорим о Гандзюк как чиновнике, а как о той, которая вместе с нами останавливала ватный шабаш", – сказал представитель Нацкорпуса.

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Затем в зале началась потасовка, переросшая в столкновения. После этого сессия прекратила свою работу. Потасовки продолжились на улице.













В полиции области утверждают, что конфликт исчерпан. В медучреждении с телесными повреждениями никто не обращался. В отделение доставили мужчину, который вырвал плакат, и женщину, которая обливала присутствующих водой. На них составили админпротоколы о мелком хулиганстве.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

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Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.