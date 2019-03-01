В деле по контрабанде топлива, в котором был задействован танкер Black Fuel, проходят обыски. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Обыски проводятся по постановлению Шевченковского райсуда г. Киева в рамках уголовного производства, открытого по 212 ст. Уголовного кодекса.

Обыски проводятся на двух нефтебазах и в офисах брокерской компании сотрудниками Азово-Черноморского регионального управления Погранслужбы совместно со следователями нескольких управлений финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Как стало известно, "Цензор.НЕТ" из собственных источников в правоохранительных органах, эта брокерская компания, проходит по нескольким уголовным производствам, связанным с неуплатой налогов во время импорта на территорию Украины нефтепродуктов. По неофициальным данным, к организации этой схемы может быть причастным Игорь Кордюков, которого связывают с деятельностью компании "Трейд-НК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание судна "Black fuel" с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, "ходоки" предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов. ФОТО

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщал, что 15 февраля в Николаеве при таможенно-пограничном досмотре было задержано судно "Black fuel" под флагом Танзании, с командой из 14 граждан Украины. Судно грузоподъемностью в 1800 тонн, пришло недогруженным, и привезло по документам 961 тонну авиационного топлива из Греции. Все бумаги на судне были в полном порядке. Однако по данным пограничной разведки, до того как прийти в Николаев, с 7 по 15 февраля "Black fuel" был полным. Груз "похудел", когда корабль стоял на якоре близ берегов Украины у села Лиман и за это время перегрузил на малые прибрежные суда контрабанду – 842 тонны топлива. Это топливо выгружали в районе села Парутино.

Также Бутусов указывал на то, что такая схема без соучастия местных таможенников и, очевидно, других контролирующих органов работать постоянно не могла. Об этом не мог не знать Игорь Пиковский – начальник энергетической таможни Государственной фискальной службы, в руках которого аналитика и данные по всем грузам топлива, поступающим в порты.

Есть основания предполагать, что в курсе этих операций был и начальник Николаевской областной таможни Роман Криль.

По мнению оперативников, перегруз на маломерные суда был осуществлен группой исполнителей под руководством Сергея Черненко и Сергея Б. Далее на автомобилях "Мерседес" с госномерами ВЕ7466, ВЕ7856, ВЕ7446, с водителями Биловой С.С., Мишин В.П., Шабанов А.М., контрабанда была перевезена на нефтебазу бывшего колхоза в селе Парутино и на базу в город Николаев, на улице Айвазовского, 15К, где контрабанда хранится по настоящее время.

















