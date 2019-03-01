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01.03.19 22:45

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области подразделения реактивной артиллерии Военно-Морских Сил Украины провели тактические учения по развертыванию расчетов реактивных систем залпового огня 9К57 "Ураган", а также осуществили наведение и стрельбы по условным целям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 01

Подразделения совершили марш и, заняв определенные позиции, уничтожили условный вражеский морской десант.

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 02
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 03

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Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 04
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 05

"Реактивные установки, стоящие на вооружении части способны поражать как живую силу противника, так и бронированную технику на марше. Преимуществом "Ураганов" является то, что они способны поражать противника в короткие сроки и быстро менять место дислокации. Благодаря этому противнику крайне трудно определить координаты подразделения и нанести ответный удар", - рассказал командир соединения реактивной артиллерии подполковник Владимир Могильный.

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 06
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 07

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Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 08
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 09
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 10

Личный состав, который в основном состоит из военнослужащих службы по контракту, подтвердил надлежащий уровень знаний и практических навыков. Все подразделения вовремя выполнили задание и по результатам учений получили оценку "хорошо".

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 11

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Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 12
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 13

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