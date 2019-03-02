В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

"В моей ленте замелькали проплаченные посты с пометкой "Реклама". Это все, что нужно знать об уровне тех, кто пытается дискредитировать расследование Бигуса. Эти люди вбахали деньги в платную таргетированную рекламу в "Фейсбуке", но не смогли привлечь ни единого издания с именем и репутацией. Поэтому они пытаются формировать общественное мнение через информационные помойки", - написал нардеп.

По его мнению, такая информация может восприниматься только теми "у кого помойка в голове".

"В общем дешево и бездарно. Даже тут не смогли привлечь квалифицированных специалистов. Сэкономили", - резюмировал Береза.



