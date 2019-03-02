"Киа" в Киеве сбил пешехода, протащил его 100 метров по дороге и скрылся: мужчина не выжил. ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Сообщается, что авария случилась около 23:40 недалеко от станции метро "Голосеевская".

По словам водителя, который стал свидетелем инцидента, автомобиль темного цвета, марку и модель которого мужчина не рассмотрел, проехал на красный цвет и сбил пешехода, который в этот момент шел по переходу. При этом авто не сбавило ход и, оставив сбитого в сотне метров от перехода, скрылось с места происшествия. Свидетели оперативно вызвали полицию и медиков, однако шансов выжить у пешехода практически не было.

Погибшим оказался местный житель 1978 года рождения. Прибывшие на место экипажи патрульной полиции оградили место происшествия и приступили к опросу свидетелей. Позже, благодаря записям с камер наружного наблюдения, удалось установить, что виновником трагедии стал Kia Cerato, который скрылся в направлении станции метро "Теремки".



