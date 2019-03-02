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02.03.19 12:40

Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях. ФОТО

На базе тренингового центра ГУНП в Ривненской области сегодня, 2 марта, начались масштабные учения сотрудников органов системы МВД по обеспечению правопорядка во время выборов Президента.

Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях. ФОТО

Об этом сообщает полиция Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"Теоретическая и практическая отработка управления силами и средствами во время обеспечения правопорядка на выборах Президента Украины сегодня, второго марта, в целом проходят почти 500 полицейских, работников Государственной службы по ЧС и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что участники будут отрабатывать тактику действий в обеспечении публичной безопасности и порядка в реально приближенных условиях в день голосования, будут совершенствовать практические навыки во время возникновения возможных внештатных, чрезвычайных ситуаций и их локализации.

К проведению тренинговых отработок также привлекли 19 единиц техники.

Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 01
Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 02
Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 03

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Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 04
Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 05
Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 06

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