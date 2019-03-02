Полицейский, сбивший насмерть человека на пешеходном переходе в Броварах, был пьян. ФОТО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, после ДТП водитель покинул место происшествия, а потом сам пришел в отдел полиции.

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"Как выяснилось, он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Государственное бюро расследований, которое расследует обстоятельства аварии, сообщило позже, что полицейский был пьян.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки "Тойота", совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия", - сообщили в ГБР, добавив, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет, отметили в ведомстве.