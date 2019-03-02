В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния. ФОТОрепортаж

"Фишкой" народных гуляний стали стилизованные "дворики" под каждый район области, сообщает Цензор.НЕТ. Там каждый из 26 районов представил свои обычаи, костюмы, блюда и изделия.

"Я рад, что празднование Дня области стало настоящей традицией. Эту ярмарку мы назвали "Скарби Одещини", потому что нам действительно есть чем гордиться. И самое большое сокровище Одесской области - это люди. Именно они делают нашу область такой уникальной! Сегодня на празднике невероятная атмосфера. И в этом тоже фишка нашей области - мы умеем и работать, и хорошо отдыхать", - поздравил гостей на открытии ярмарки губернатор Одесской области Максим Степанов.

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В некоторых "двориках" даже проводили мастер-классы хозяек по приготовлению мамалыги, ухи, шурпы, милины, кавармы. Ими гостей угощали бесплатно.

По словам Степанова, в каждом районе есть своя изюминка, потому что всего в области проживает более 130 национальностей.

В этом году на ярмарке прибавилось локаций для детей и мастер-классов. Для них организовали роспись хной, аквагрим, плетение кос, макияж, изготовление изделий из гипса, вязание морских узлов. Кроме того, работал контактный зоопарк, зона развлечений с конкурсами и аниматорами, стрелковый тир, выставка-продажа handmade-товаров. А еще посетители ярмарки учились делать глиняные игрушки, валять из шерсти, плести из бисера, а Савранский район учил всех плести веники.

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Отдельно на ярмарке работали известные одесские рестораторы, а на сцене до вечера выступали местные группы "Premier Project", "DukeTime", "Джем бэнд", Феликс Шиндер и кооператив "Деньги вперед" и фольклорные ансамбли.





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