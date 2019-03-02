Марш "Национальных дружин" в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, мероприятие началось с вручения знамен вновь созданным организациям Национальных дружин - Волынской и Ивано-Франковской.

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После организованными колоннами нацдружинники прошли по маршруту "Майдан Незалежности – улица Крещатик – улица Большая Васильковская – улица Скоропадского – улица Бассейная – бульвар Леси Украинки – улица Госпитальная".

После в Косом Капонире (Киевская Крепость) прошла присяга Волынской и Ивано-Франковской ячеек.

"Национальные дружины - это всеукраинская общественная организация, которая ставит перед собой одной из основных целей поддержание порядка в обществе в целом. Это не касается каких-то конкретных направлений. Это и защита экологии. Это и защита украинцев от таких криминальных элементов распространенных, титушек, например, и у нас есть проблемы с этим. Кроме того, предоставляем защиту журналистам-расследователям, если это необходимо. Два года борьбы с незаконным игральным бизнесом, с незаконными наливайками. Это социальные проекты, развитие спорта, доступного для людей. Также это образовательные проекты, например, школа лидеров", - рассказал спикер Нацдружин Игорь Вдовин.

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Фото и видео: Олег Богачук

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