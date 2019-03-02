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02.03.19 19:33

Марш "Национальных дружин" в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столицу съехались более тысячи дружинников из 20 областей Украины. Марш стартовал на Майдане Незалежности, а завершился на улице Госпитальной.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, мероприятие началось с вручения знамен вновь созданным организациям Национальных дружин - Волынской и Ивано-Франковской.

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После организованными колоннами нацдружинники прошли по маршруту "Майдан Незалежности – улица Крещатик – улица Большая Васильковская – улица Скоропадского – улица Бассейная – бульвар Леси Украинки – улица Госпитальная".

После в Косом Капонире (Киевская Крепость) прошла присяга Волынской и Ивано-Франковской ячеек.

"Национальные дружины - это всеукраинская общественная организация, которая ставит перед собой одной из основных целей поддержание порядка в обществе в целом. Это не касается каких-то конкретных направлений. Это и защита экологии. Это и защита украинцев от таких криминальных элементов распространенных, титушек, например, и у нас есть проблемы с этим. Кроме того, предоставляем защиту журналистам-расследователям, если это необходимо. Два года борьбы с незаконным игральным бизнесом, с незаконными наливайками. Это социальные проекты, развитие спорта, доступного для людей. Также это образовательные проекты, например, школа лидеров", - рассказал спикер Нацдружин Игорь Вдовин.

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Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 01
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 02
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 03
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 04

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Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 05
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 06
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 07
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 08
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 09
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 10

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Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 11
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 12
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 13
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 14
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 15
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 16

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Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 17
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 18
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 19
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 20
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 21
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 22

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Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 23
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 24
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 25
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 26
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 27

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Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 28
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 29
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 30
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 31
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 32

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Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 33
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 34
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 35
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 36
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 37

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Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 38
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 39
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 40
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 41
Марш Национальных дружин в честь второй годовщины создания организации прошел в Киеве 42
Фото и видео: Олег Богачук

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