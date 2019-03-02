Террористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК. ФОТО

Об этом украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК) сообщает на странице штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевики обстреляли мирных жителей Донбасса из минометов... На местах обстрела наблюдательной группой украинской стороны в СЦКК выявлены и задокументированы существенные повреждения четырех домов от попадания мин калибра 120 мм. Также в результате повреждений от разрыва мин на улице Щорса в этом же селе была перебита линия электропередач", – сказано в сообщении.
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Жертв среди гражданского населения нет.
По мнению украинской стороны в СЦКК, действия российско-террористических войск свидетельствуют о стремлении РФ к дальнейшему обострению конфликта.
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