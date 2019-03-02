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02.03.19 22:11

Полиция перебросила на Донбасс подкрепление. ФОТОрепортаж

Полицейские вместе с Нацгвардией провели отработку города Светлодарск и поселков Мироновского и Новолуганского на линии разграничения. Только за последнюю неделю пособники обстреливали Новолуганское дважды.

Вдоль линии разграничение организовано усиленное патрулирование, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Для обеспечения безопасности жителей в прифронтовой район дополнительно прибыла очередная группа сотрудников полиции Донецкой области, уже имеющих опыт работы во время боевых действий.

"На улицах постоянно находятся патрульные наряды. В круглосуточном режиме будут, как и раньше, работать полицейские станции", – сказал и.о. начальника Бахмутского отдела полиции Ярослав Меженный.

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В полиции отметили, что на этой неделе в результате двух минометных обстрелов сепаратистов были повреждены хозяйственные постройки животного комплекса, расположенного в Новолуганском.

"Жертв удалось избежать. По факту начато уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины "террористический акт", – говорится в сообщении.

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