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03.03.19 10:08

Фанатка "ДНР" Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: "Готовь мыло". ФОТО

Российской певице Чичериной, которая известна своей поддержкой террористов на Донбассе, Facebook временно заблокировал страницу из-за размещения на ней запрещенного контента. Это очень взбесило ее.

Фанатка "ДНР" Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: "Готовь мыло". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Эй, Цукерманы! за блокировку будете отвечать, в следующей войне, наверное, не будем вас спасать больше от Гитлера", - написала певица, обращаясь к создателю Facebook.

Фанатка ДНР Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: Готовь мыло 01

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Через некоторое время эта запись была удалена самой певицей, а вместо нее появились новые угрозы, уже с упоминанием имени убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

"Цукерберг, за то что ты создал эту фашистскую соцсеть и продал ее ЦРУшникам, которые разрушили Ливию, мученически убитый Мауммар Каддафи не будет давать тебе покоя в твоих ночных кошмарах, пока тебя не будут судить после нашей очередной победы", - написала в Facebook разозленная сторонница российских террористов.

Фанатка ДНР Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: Готовь мыло 02

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