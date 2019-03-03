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03.03.19 16:46

На трассе "Киев-Одесса" задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет. ФОТОрепортаж

Автомобиль "ДАФ" украинской регистрации с крупной контрабандной партией сигарет был задержан правоохранителями на трассе "Киев-Одесса" в ночь на воскресенье. Общая стоимость сигарет составляет около 4 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Межведомственная группа в составе оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы, сотрудников СБУ и фискальной службы, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, на автодороге Киев-Одесса задержала автомобиль украинской регистрации "ДАФ". Во время обзора транспортного средства правоохранители выявили 136 тысяч пачек сигарет белорусского производства", – сказано в сообщении.

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Табачные изделия, предварительная оценочная стоимость которых превышает 4 млн. грн., переданы сотрудникам прокуратуры. Правоохранители выясняют, каким именно образом сигареты попали на территорию Украины.

На трассе Киев-Одесса задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет 01
На трассе Киев-Одесса задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет 02
На трассе Киев-Одесса задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет 03
На трассе Киев-Одесса задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет 04

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