В Киеве опять обманули продажных митингующих, - очевидец. ФОТО

Об этом в Facebook сообщил экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

Он также разместил фотографии с проплаченного митинга.

"Друзья, в Киеве сегодня опять обманули проплаченных митингующих, люди пришли заработать 700 грн, а организаторы, к сожалению, до сих пор не пришли и все время просят людей подождать. Надо еще побольше таких митингов и протестов!", – написал Компаниец.

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Ранее желающих подработать на митингах уже обманывали несколько раз таким же образом.

17 января продажные митингующие 2 часа простояли на Контрактовой площади в ожидании 130–150 гривен.

14 февраля в Харькове журналисты собрали митинг, участники которого требовали избрать президентом Украины покойного маньяка Оноприенко.