"Звезда" первого российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ФОТО

Об этом написал в Facebook журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Украина получила прекрасного свидетеля для Гааги. Ее называли символом Новороссии! Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражных элэнэровский блокбастер - "Ополченочка"! Оккупанты упорно анонсируют премьеру "Ополченочкы" в день победы 9 мая. А тут такая подстава. Главная героиня "ленты" - сбежала с оккупированной территории! Несмотря на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести - женщина решила перейти на сторону Украины", - сообщил он.

Журналист отметил, что "по странному стечению обстоятельств" женщина перешла "сразу после того, как кто-то взорвал сразу восемь танков боевиков, стоявших рядком на полигоне".

"Светлана вывезла из ОРДЛО доказательства, подтверждающие преступления россиян и их намерения дальнейшего вторжение на украинскую территорию. Просто золотой свидетель", - резюмировал он.

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Отметим, что авторы нового изобретения российской пропаганды - блокбастера о сражениях за Луганск в 2014 году "Ополченочка" - в октябре 2018 года заявили о завершении работы над фильмом, и утверждают, что фильм выйдет в широкий российский прокат.