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04.03.19 11:28

У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали схему незаконного производства и реализации ядовитого алкоголя и изъяли крупную партию подакцизной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что местный житель подпольно производит и реализует алкогольные напитки, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. Для производства ядовитого фальсификата фигурант использовал спирт неизвестного происхождения, который закупал через интернет, используя для доставки услуги логистических компаний.

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По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигуранта и на подпольном производстве, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1 тыс. 230 литров спирта в полимерных емкостях, 176 литров готового фальсификата в пластиковых емкостях и упаковках типа "bag-in-box" и более 6 тыс. пачек табачных изделий иностранного и отечественного производства без марок акцизного налога и с поддельными акцизными марками.

Всего изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 650 тыс. грн.

У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн 01
У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн 02
У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн 03
У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн 04

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.

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