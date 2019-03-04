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04.03.19 16:53

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии. ФОТОрепортаж

3 марта в Севастополе побывала передвижная выставка на железнодорожных платформах "Сирийский перелом", в которой представлены трофейное вооружение и техника противостоящих диктатору Башару Асаду вооруженных формирований из Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Эшелон двигался в оккупированный Севастополь в сопровождении ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Образцы холодного и огнестрельного оружия, инженерные боеприпасы, самодельные взрывные устройства, экипировка и оборудование противников режима Асада представлены отдельно в трех вагонах. Всего выставка включает в себя более 500 образцов вооружения и техники. Также посетители могли ознакомится с фотографиями, которые были сделаны в Сирии, и с фотографиями аналогичной выставки трофейной техники, которая проходила в Москве в сороковых годах прошлого века. Экскурсоводами выступили российские военнослужащие – непосредственные участники войны в Сирии.

На протяжении всей выставки проходили пропагандистские мероприятия и концерты, а также вербовка на службу по контракту в российской армии.

В социальных сетях выставку уже обозвали "Сирийский передоз".

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 01

Выставку пришли посмотреть тысячи севастопольцев

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 02

Проход был, разумеется, через "рамочки"

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 03

"Армия России - армия мира". Без комментариев

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 04Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 05

Пропагандой был пропитан буквально каждый сантиметр.

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 06

Здесь же расположился вербовочный пункт службы по контракту в российской армии

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 07

На выставке было много детей. Станковый гранатомет АГС-17 "Пламя"

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 08

На выставку пригнали курсантов Нахимовского училища, в том числе из дружественных путинскому режиму стран

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 09

Курсант из Анголы

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 10

Автомобиль HMMWV M998

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 11

Автомобиль HMMWV M1151

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 12

Автомобиль ZX Grand Tiger

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 13

Боевая машина пехоты ACV-15

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 14

Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 15

Бронетранспортер OT-64 SKOT

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 16

"Джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 17

Легкий бронированный автомобиль MSPV Panthera F9

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 18

Пикап Toyota Land Cruiser с 82-миллиметровым гранатометом СГ-82, прикрытым бронещитом

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 19

Cамоходный минный трал Aardvark JSFU

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 20

Танк T-55

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 21

Тоннельная машина XCMG, Китай

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 22
Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 23
Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 24

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 25

siria-25.JPG — Не обошлось и без традиционных патриотических песен и плясок

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