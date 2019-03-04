Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии. ФОТО

Эшелон двигался в оккупированный Севастополь в сопровождении ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Образцы холодного и огнестрельного оружия, инженерные боеприпасы, самодельные взрывные устройства, экипировка и оборудование противников режима Асада представлены отдельно в трех вагонах. Всего выставка включает в себя более 500 образцов вооружения и техники. Также посетители могли ознакомится с фотографиями, которые были сделаны в Сирии, и с фотографиями аналогичной выставки трофейной техники, которая проходила в Москве в сороковых годах прошлого века. Экскурсоводами выступили российские военнослужащие – непосредственные участники войны в Сирии.

На протяжении всей выставки проходили пропагандистские мероприятия и концерты, а также вербовка на службу по контракту в российской армии.

В социальных сетях выставку уже обозвали "Сирийский передоз".

Выставку пришли посмотреть тысячи севастопольцев

Проход был, разумеется, через "рамочки"

"Армия России - армия мира". Без комментариев

Пропагандой был пропитан буквально каждый сантиметр.

Здесь же расположился вербовочный пункт службы по контракту в российской армии

На выставке было много детей. Станковый гранатомет АГС-17 "Пламя"

На выставку пригнали курсантов Нахимовского училища, в том числе из дружественных путинскому режиму стран

Курсант из Анголы

Автомобиль HMMWV M998

Автомобиль HMMWV M1151

Автомобиль ZX Grand Tiger

Боевая машина пехоты ACV-15

Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН

Бронетранспортер OT-64 SKOT

"Джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee

Легкий бронированный автомобиль MSPV Panthera F9

Пикап Toyota Land Cruiser с 82-миллиметровым гранатометом СГ-82, прикрытым бронещитом

Cамоходный минный трал Aardvark JSFU

Танк T-55

Тоннельная машина XCMG, Китай







siria-25.JPG — Не обошлось и без традиционных патриотических песен и плясок