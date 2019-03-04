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04.03.19 16:05

"Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам. ФОТО

В матче 20-го тура УПЛ Черноморец — Шахтер (0:1) в Одессе донецкие ультрас провели акцию на выездном секторе команды против нововведения клуба о продаже билетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, сообщив об этом в своем Twitter.

Фанаты Горняков недовольны введением клубом продажи билетов на выездной сектор только по паспортам, а также с фото и заполнением другой личной информации.

"Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках спецслужб", — написали в своем Twitter ультрас, хотя на баннерах также видно аббревиатуру "РФ" перед словом "спецслужб".

Донецкий клуб ужесточил правила продажи из-за предотвращения проявления расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям.

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Заполнить анкету "активного болельщика" можно на сайте Шахтера, для чего нужно ввести также адрес проживания.

Также на матче с одесситами фанаты выездной команды сожгли российский флаг.

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