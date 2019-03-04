Один ребенок погиб, двое госпитализированы в результате пожара в жилом доме на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТО

По указанному адресу направлены спасатели седьмой и восьмой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт управления.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома. Огнем повреждены домашнее имущество и мебель на площади 35 м кв.
На момент пожара в доме находилось трое детей без присмотра взрослых. До прибытия пожарно-спасательных подразделений соседями через окно вынесли двух мальчиков 2015 и 2013 годов рождения. Детей госпитализировали.
Во время ликвидации пожара пожарные спасли девочку 2016 рождения. До прибытия кареты скорой спасатели проводили ребенку реанимационные мероприятия. Медики госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение Городской больницы №7 города Каменское, в 12:50 в больнице констатировали смерть ребенка.
Пожар локализован в 11:48, ликвидирован в 12:42.
Причину пожара устанавливают правоохранители.