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05.03.19 09:39

"В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей. ФОТОрепортаж

В г. Гайсин Винницкой области полиция задержала криминального авторитета по кличке Леха Гайсинский и его сообщников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Виннитчина. Криминальный авторитет Леха Гайсинский и его друзья задержаны полицией за вымогательство в Гайсине уже в привычной позе - лицом к земле, как и должно быть с этими особями", - написал он.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 01

По данным полиции, 4 марта в г. Гайсин полицейские управления стратегических расследований следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с работниками УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали факт вымогательства и получения средств у местного предпринимателя группой лиц.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 02

Фото: Аброськин/Facebook

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство) правоохранители с привлечением спецподразделения КОРД задержали трех человек во время получения ими 500 долларов США.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 03

По предварительной информации, злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя 2000 долларов США.

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Во время задержания у организатора преступной группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины, резиновую дубинку ПР, холодное оружие, балаклаву и рукавицы.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 04

Такое преступление наказывается заключением сроком до 7 лет. Продолжаются следственные действия.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 05
В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 06
В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 07
В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 08

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