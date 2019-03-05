Два сотрудника патрульной полиции Киева задержаны за взятку почти в 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратура города Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями СБ Украины в г. Киеве и Киевской области совместно с КМУ ДВБ ЧП Украины задержаны с поличным два сотрудника патрульной полиции, которые получили неправомерную выгоду за непривлечение водителя к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ходе проведения следственных действий неправомерные действия женщины-полицейского и ее напарника были задокументированы.

"В дальнейшем по результатам проведенных обысков у фигурантов изъяли предмет неправомерной выгоды, а именно денежные средства в сумме 9900 грн.", - добавили в ведомстве.

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Сейчас обоих полицейских задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.



Фото: прокуратура/Facebook

Готовится сообщение им о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.





