Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке. ФОТО

Об этом сказал в ответ на вопрос журналистов во время пресс-конференции первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Информация о ценах на конкретные приборы не может быть предоставлена, поскольку это конфиденциальная информация", - сказал Омельченко.

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Он отметил, что главным предметом соглашения "Укроборонпрома" был капитальный ремонт двух самолетов Ан-26, где были оценена не только закупка деталей, а также работы.

Ранее представители "Укроборонпрома" отметили, что общая стоимость контракта составила около $6 млн.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.