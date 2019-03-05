Мужчину застрелили в салоне "Мерседеса" в Киеве, одетый в полицейскую форму убийца скрылся. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Погибшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне "Мерседеса" на улице Флоренции.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи.
Отмечается, что киевские правоохранители около 11:15 получили сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворах.
На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший – местный житель, 1960 года рождения.
Проводятся неотложные следственные действия.
Как позже сообщил "Информатор", стрелявший, по данным полиции, был одет в полицейскую форму с шевроном с тремя звездами на груди.
По данным свидетелей, он был невысокого роста, с темными коротко стриженными волосами. Одет был в бушлат, похожий на полицейский.