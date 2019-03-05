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05.03.19 17:26

Чиновник БТИ попался на требовании взятки 100 тысяч в Николаевской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке директора междугородного бюро технической инвентаризации одного из районов Николаевщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении гооврится: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, по предварительному сговору с другими чиновниками горсовета, требовал у местного предпринимателя более ста тысяч гривен за не создание искусственных препятствий для установления в районном центре рекламных конструкций.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех чиновников, причастных к противоправной деятельности".

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Чиновник БТИ попался на требовании взятки 100 тысяч в Николаевской области, - СБУ 01
Чиновник БТИ попался на требовании взятки 100 тысяч в Николаевской области, - СБУ 02

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