Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный "Титаник". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Некий символ
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев
Вполне выполнимо...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко обещает вернуть сбережения вкладчиков Сбербанка СССР
Родственники бизнесменов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Это родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о "фейковых" спонсорах "Батькивщины"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО
Топор "для відрубання рук"
Словами классика...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончаренко о Лещенко, Найеме и Залищук
Весна переможе! Зуб даю!
Хиты сезона
"Титаник"
"русский мир" и украинские выборы
Российское ТВ в массы
Не ошибись...
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