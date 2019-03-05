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05.03.19 18:00

Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны. ФОТО

Мариупольский отряд морской охраны из состава Объединенных сил посетили представители аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине Томас Уофорд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Командир отряда капитан 1 ранга Николай Сиринский ознакомил гостей с задачами, которые выполняет личный состав Морской охраны по защите государственной границы и интересов Украины в ее части вод Азовского моря.

"Особенность службы моряков-пограничников заключается в том, что мы одновременно несем службу по охране государственной границы и выполняем задачи в составе Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Азовском море. И их нельзя разделять, ктакже как нельзя действовать самостоятельно в противостоянии с агрессором. Поэтому важнейшим для нас является слаженное комплексное взаимодействие всех сил и средств: на море, на суше, в воздухе. Мы постоянно оттачиваем ее в совместных учениях, повседневной деятельности и во время выходов на службу в море - отметил капитан 1 ранга Николай Сиринський.

Морские пограничники приняли представителей атташе на корабле морской охраны "Донбасс", который только что вернулся со службы из акватории Азова. Командир корабля капитан 3 ранга Дмитрий Глушак лично провел экскурсию и проинформировал представителей Посольства США в отношении действий береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ:

"Они постоянно патрулируют, демонстрируют свое присутствие и в целом нагнетают обстановку в Азове, усложняют условия прохождения Керченского пролива, безосновательно останавливают и задерживают судна для проверок, что негативно отражается на свободе торгового международного судоходства и работе украинских портов", - отметил Глушак..

Кроме этого, американские гости также были ознакомлены с подразделением специальных действий на воде, которые в прошлом году получил материально-техническую помощь в виде спецоборудования в рамках реализации Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Посольства США в Украине.

Пограничники поделились опытом использования оборудования, отметили его функциональность, удобство и целесообразность при выполнении служебных задач как на воде, так и под водой.

Атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине Томас Уо

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ффорд в знак поддержки и закрепления международных связей обменялся шевронами с моряками-пограничниками".

Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны 01
Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны 02
Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны 03
Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны 04

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