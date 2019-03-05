Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
05.03.19 20:04

Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления защиты экономики во Львовской области Национальной полиции задокументировали противоправную деятельность руководителя одного из управлений Львовского городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, чиновник организовал "прозрачный" механизм подписания необходимых документов для дальнейшего выполнения работ победителями тендера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО

Так, было установлено, что за согласование сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова мужчина требовал один процент "отката" от общей суммы договора.

Сегодня, 5 марта, оперативники УЗЭ, следователи полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задержали чиновника. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды были изъяты из кармана куртки правонарушителя.

Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция 01

Также смотрите: Чиновник БТИ попался на требовании взятки 100 тысяч в Николаевской области, - СБУ. ФОТО

Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция 02
Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция 03
Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция 04

Смотрите также: Раскрыта схема получения взяток чиновниками Минэкологии за выдачу лицензий на утилизацию опасных отходов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100