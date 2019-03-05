Капитан полиции на Николаевщине, который собирал "дань" с продавцов сигарет, задержан на получении 12 тысяч гривен, - НПУ. ФОТОрепортаж

По материалам Николаевского управления Департамента внутренней безопасности НПУ следователями ГБР было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 и ч.1 ст.204 УК Украины по факту противоправных действий сотрудника сектора криминальной полиции Ингульского ОП ГУНП в области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Капитан полиции требовал взятки с предпринимателей, занимающихся сбытом табачных изделий, а также - на передаче сигарет без акцизных марок этим лицам с целью дальнейшего сбыта.

34-летний оперуполномоченный полиции был задержан оперативниками внутренней безопасности НПУ, следователями ГБР и ГПУ на получении очередной суммы "дани" - 12 тысяч гривен. На основании ст.208 УПК Украины он помещен в ИВС.

В ближайшее время ему будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Дальнейшую судьбу полицейского определит суд.

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