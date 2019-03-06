В преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

"Украинские женщины настолько невероятные, что о них хочется слагать легенды, петь песни и снимать фильмы. Но, готовясь к 8 марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужчин. Поэтому, давайте вспомним истории жизни Веры Коцюбинской, Ярославы Бандеры, Александры Скоропадской и будем всегда помнить о том, что все украинцы, независимо от пола, - это немалая сила!", - сказано в сообщении.

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Фото: Facebook компании

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Напомним, ранее компания выпустила лимитированную партию крафтовой сгущенки "Сгущенка боевая" в поддержку Вооруженных Сил Украины.



Фото: Facebook компании