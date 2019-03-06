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06.03.19 11:02

Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями. ФОТО

Следователи киевского территориального управления ГБР расследуют обстоятельства драки двух работников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

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По предварительной информации, 5 марта полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

По словам медиков, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями 01
Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями 02
Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями 03

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Степень тяжести телесных повреждений окончательно установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи ГБР задержали работника полиции охраны.

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