Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты "H-145" новейшей модификации, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Единая система авиационной безопасности и защиты МВД через несколько лет будет функционировать так, как этого заслуживают люди! 21 - "SuperPuma", 10 - "Н-145" и 24 - "Н-125" - это первые модели, которые мы получим в ближайшее время. Первые поставленные машины "Н-225" произвели фурор в профессиональной среде. Сейчас мы видим новые разработки вертолета. Новейшая модификация "Н-145" - для Украины, и мы очень гордимся этим", - сказал Аваков, выразив благодарность команде Airbus за результативное сотрудничество.

На своей странице в соцсети глава МВД разместил ролик о вертолете Airbus с сообщением об изменениях в контракте с улучшением его условий для Украины.

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Глава МВД также рассказал, что Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе, после Франции и Германии. Украинские спасатели и полицейские одни из первых будут использовать передовые вертолеты. Главная цель МВД - обеспечить правоохранителей лучшей техникой для выполнения их нелегкой работы.

"H-125" - единственный вертолет в мире, который достиг вершины Эвереста, поэтому наши горы от 2,5 км - не проблема! С его помощью мы будем спасать наших туристов, которые нередко теряются там или попадают в снежный плен. Также он будет задействован для мониторинга пограничной зоны Украины", - отметил Аваков.

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В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что модернизированные вертолеты будут дежурить в практически всех уголках Украины и обеспечат выполнение всего комплекса задач, которые возложены на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям: "Французские вертолеты обеспечат авиационное покрытие по всей Украине, будут вовремя оказывать медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять поисково-спасательные операции и мониторинг территорий в противопожарных целях. Они оборудованы двумя медицинскими модулями для эффективной аэромедицинской эвакуации".

Кроме этого, для вертолетов в Украине вскоре будет создан мощный сервисный центр. Это позволит обслуживать не только наши борта, а и брать заказы от партнеров Украины из других стран. Для технического обслуживания вертолетов в Украину прибудет группа специалистов из компании Airbus. Они в течение года будут учить украинских специалистов.

"Этот проект - яркий символ эффективного сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной и беспрекословно огромный скачок в техническом обеспечении подразделений МВД", - резюмировал министр внутренних дел.









Фото: сайт МВД