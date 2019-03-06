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06.03.19 15:28

Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию ювелирных изделий из золота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины был установлен местный предприниматель, который осуществлял ввоз в Украину из Турции ювелирных изделий из золота вне таможенного контроля.

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В дальнейшем ювелирные изделия реализовывались конечным потребителям под известной торговой маркой через сеть специализированных магазинов, расположенных в Киеве и области, а также через соответствующий сайт в сети Интернет, без отражения операций по продаже в бухгалтерском и налоговом учете.

На основании постановлений суда проведены обыски в специализированных магазинах на территории Киева и области, по результатам которых изъяты более 27 тыс. ювелирных изделий, общим весом около 120 кг, ориентировочной стоимостью 60 млн грн.

Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 01
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 02
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 03
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 04
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 05
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 06
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 07
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 08
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 09
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 10
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 11
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 12
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 13
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 14
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 15
Партия незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий из золота на 60 млн грн изъята в специализированных магазинах на Киевщине 16

Сейчас решается вопрос о передаче изъятых ТМЦ на ответственное хранение в Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней.

Продолжается следствие.

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