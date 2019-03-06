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06.03.19 17:22

На Одесчине МБАК "Вышгород" провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В северной части Черного моря, экипаж малого бронированного артиллерийского катера Военно-Морских Сил Украины "Вышгород" провел совместные учения типа "PASSEX" с фрегатом "Барбарос" и ракетным катером "Марти" Военно-Морских Сил Турецкой Республики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 01

Как сообщили в командовании ВМС Украины, в ходе совместной тренировки украинский артиллерийский катер и турецкие корабли выполнили задачи по тактическому маневрированию в строю и ордерах, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 02

Участие украинского экипажа в совместных учениях является свидетельством системного сотрудничества отечественного флота с флотами стран НАТО. С начала года это первые учения типа "PASSEX" в Черном море с участием украинского корабля.

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После выполнения задач в море МБАК "Вышгород" вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причальной стенке Одесского морского вокзала.

На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 03
На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 04
На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 05

Согласно программе визита, турецкие военные моряки совершат протокольные визиты, ознакомятся с историческими местами Одесской области. Кроме того, гости и жители Одессы во время стоянки кораблей смогут посетить их с экскурсиями. Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.

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На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 06
На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 07
На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 08

Совместные маневры кораблей двух стран проходили на фоне ежегодных морских учений флота Турции "Голубая родина". Следует отметить, что во время нынешних учений, практически одновременно, 67 турецких боевых единиц посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях. В частности, грузинский Батуми посетят фрегат и ракетный катер, в румынскую Констанцу войдут фрегат и минный тральщик, а болгарский порт Варна посетит фрегат и подводная лодка. Кроме того, в российский порт Новороссийск с визитом войдут противолодочный корвет и минный тральщик.

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