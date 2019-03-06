На Одесчине МБАК "Вышгород" провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщили в командовании ВМС Украины, в ходе совместной тренировки украинский артиллерийский катер и турецкие корабли выполнили задачи по тактическому маневрированию в строю и ордерах, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

Участие украинского экипажа в совместных учениях является свидетельством системного сотрудничества отечественного флота с флотами стран НАТО. С начала года это первые учения типа "PASSEX" в Черном море с участием украинского корабля.

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После выполнения задач в море МБАК "Вышгород" вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причальной стенке Одесского морского вокзала.







Согласно программе визита, турецкие военные моряки совершат протокольные визиты, ознакомятся с историческими местами Одесской области. Кроме того, гости и жители Одессы во время стоянки кораблей смогут посетить их с экскурсиями. Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.

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Совместные маневры кораблей двух стран проходили на фоне ежегодных морских учений флота Турции "Голубая родина". Следует отметить, что во время нынешних учений, практически одновременно, 67 турецких боевых единиц посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях. В частности, грузинский Батуми посетят фрегат и ракетный катер, в румынскую Констанцу войдут фрегат и минный тральщик, а болгарский порт Варна посетит фрегат и подводная лодка. Кроме того, в российский порт Новороссийск с визитом войдут противолодочный корвет и минный тральщик.

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