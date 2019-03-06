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06.03.19 19:53

Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине. ФОТОрепортаж

6 марта, в селе Клугино-Башкировка Харьковской области, на плацу 92-й отдельной механизированной бригады состоялось торжественное прощание с украинским воином Русланом Юрьевичем Дейнекой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке 92-й ОМБ в Фейсбуке.

Руслан Юрьевич Дейнека, 12.07.1994 года рождения, уроженец города Чугуев, старший солдат, старший наводчик самоходной артиллерийской установки 92-й отдельной механизированной бригады, который погиб вечером 27 августа 2014 в районе города Кальмиусское (в то время - Комсомольское) Старобешевского района Донецкой области.

Ротно-тактическая группа бригады двигалась в район города Старобешево с целью деблокирования украинских подразделений в Иловайске. В 5 км к востоку от города Кальмиусское Донецкой области колонна попала под массированный обстрел российских войск из РСЗО "Град", минометов и танков. Во время обстрела и в бою с противником бригада понесла человеческие потери, также было потеряно много техники. Количество погибших официально не подтверждено. По состоянию на 2 сентября не вышли на связь 9 военных. Бойцы считались пропавшими без вести.

Российские вооруженные формирования закопали погибших украинских военных вблизи поля боя. 16 сентября поисковой группой миссии "Эвакуация 200" ГВС ВСУ была проведена эксгумация 8 тел погибших военных в братской могиле близ села Новозарьевка, Старобешевского района.

Руслан Дейнека был похоронен как временно неустановленный защитник Украины, на Кушугумском кладбище в Запорожье. После ряда экспертиз ДНК его удалось окончательно идентифицировать.

После прощания Героя похоронили на кладбище №5 города Чугуев. У него остались родители".

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Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 01
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 02
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 03
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 04
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 05
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 06
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 07
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 08
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 09
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 10
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 11
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 12
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 13
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 14
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 15
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 16
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 17
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 18
Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 19

Фото - Юрий Ворошилов

Останки украинского воина Руслана Дейнеки, погибшего в 2014 году, перезахоронили на Харьковщине 20

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