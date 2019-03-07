В Украине больше 60 тыс. чел. в налоговой, а в Англии на 65 млн населения с этим эффективно справляется 3 тыс. налоговиков, - бизнесмен Соколовский. ИНФОГРАФИКА

Об этом в своем блоге на Гордоне написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.





"И это впервые с 2015 года. Почти три года относительной стабильности и стагнации и вот неожиданно мы снова ушли в минус, начиная с четвертого квартала 2018 года (минус 0,4% по отношению к четвертому кварталу 2017 года). А январь 2019-го усугубил показатели – падение ускорилось до минус 3,3% по отношению к январю 2018-го. Все это наглядно видно в таблице (на основании цифр от Госслужбы статистики Украины)", - написал он.

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"При этом мировой финансовый кризис, который эксперты предрекают в недалеком будущем, еще не начался. А это еще дополнительно ударит по сырьевым экономикам, к которым относится и наша страна. Все это еще раз говорит об отсутствии у власти стратегии и приоритетов экономики. Вместо пустопорожних политических лозунгов, которыми сыт не будешь. Но у тех, кто пытается прийти на смену, тоже доминируют социалистические идеи и обещания – как после их прихода все будет правильно и без коррупции распределяться! Но никто не ставит в приоритет наполнение и наполнителей госбюджета. Хотя на этот год опять запланирован существенный рост госрасходов, да и международные кредиты надо начинать отдавать. И в итоге в условиях общего спада украинской экономики нас может ждать усиление давления силовиков на тех, кто остается, и продолжение вытеснения бизнеса в тень. Да почему "может"? Его мы и сейчас наблюдаем. Вот несколько наглядных примеров начала этого года, которые ярко дают представление о работе налоговиков, таможенников и прокуроров", - добавил Соколовский.



"1. Случай с киевским торгово-производственным предприятием "Ярослав". У них только закончилась плановая проверка городской ГФС. Которая началась, по словам владельца, с традиционного информирования, что "план по штрафу на них – 2 млн", так что будьте любезны. Те отказались. Полтора месяца проверки и рождается акт... на 2 млн грн! Из них 300 тыс. за то, что предприятие пользовалось услугами неукраинского перевозчика и не взяло у него справку, что тот платит налоги в своей стране. А 1,7 млн. грн – за то, что взяли за границей средства в долг по ставке меньше, чем 8% в год в долларах! Значит, вся разница – это незаконная прибыль и с нее надо заплатить государству. Понятно, что предприятие будет воевать в судах. Но глядишь – и захотят "порешать", чтобы не рисковать 2 миллионами", - рассказал он.



"2. История, когда по мнению следователей ГПУ "Укрзалізниця" что-то там нарушила при закупке мобильных терминалов "Моторолла". А ходатайство прокурора в независимый Печерский суд на получение информации (за которой следует выемка) идет на четыре швейных предприятия, включая группу компаний "Текстиль-Контакт", имеющих к этой закупке отношение от слова "никак"! Причем подписавший ходатайство следователь прекрасно об этом знает. Ведь он провел в прошлом году десятки обысков у швейников (включая наше предприятие, хотя перед этим получил всю запрашиваемую информацию в полном объеме). Надеемся, что продолжение этой странной истории не последует, но на всякий случай все фабрики, упомянутые в решении суда, написали открытое письмо", - добавил Соколовский.

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"3. Продолжающиеся на таможне проблемы у импортеров сырья для швейников. С начала этого года идет поднятие контрактной таможенной стоимости, согласно неким "внутренним индикативам". При этом импортеры сырья со многими поставщиками тканей и трикотажных полотен работают десятилетиями, в нарушениях с кодами и занижением стоимости замечены не были, не возражают против постаудита и приветствуют борьбу с реальной контрабандой, которая выбивает нас с рынка из-за своей простоты, дешевизны и безнаказанности. А в итоге мы должны в лабораториях месяцами доказывать правильность заявленных кодов, а затем годами судиться за возврат переплаченных денег, так как вынуждены растамаживаться по самому высокому коду, чтобы забрать скоропортящийся сезонный груз (по так называемой 55-й статье!). Потом в 99% случаев суды признают решение о повышении таможенной стоимости неправомерным, но пока деньги вымываются из оборота на длительный период, а контрабандисты и те, кто сталкивает туда "белых импортеров", только радуются нашим проблемам", - констатировал Соколовский.



"Все эти истории были в открытых источниках – мелькали у меня в ленте, на личных Facebook-страницах собственников компаний, в Facebook-группе, на сайте "Укрлегпром" и пр. И сильно ли это силовиков или чиновников обеспокоило? А примеров еще великое множество, уже даже писать не хочется, так как даже на публичное освещение подобных историй никто внимания не обращает. Можно, конечно, сказать, что это отдельные "перегибы на местах" и бизнес-климат в целом улучшается, если бы The Heritage Foundation не опубликовал новый индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom 2019). Несмотря на то, что наша страна за год поднялась на три позиции вверх (до 147 места из 180) благодаря улучшениям по показателям финансовой стабильности, свободы предпринимательства и защиты прав собственности (последнее улучшение видится уж под очень увеличительным стеклом), Украина по-прежнему последняя в Европе по показателю экономической свободы (44-я из 44 государств)", - отметил он.

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"И вот теперь зададим вопрос об эффективности государственного управления. Результаты с падением промышленного производства, с которых я начал, видны. Хотя до недавнего времени наблюдался небольшой рост. А стабильны только тенденции на ежегодный существенный рост бюджетного финансирования силовых структур. Только задумывался ли кто-то, что скоро мы не прокормим 600 тыс. силовиков? И это без ВСУ! И почему у нас больше 60 тыс. человек в налоговой службе, а в Англии на 65 млн населения с этим эффективно справляется 3 тыс. налоговиков? Понятно, что нужно отодвигать многочисленных силовиков от бизнеса и создать наконец-то небольшое, но неподкупное, независимое и компетентное Нацбюро финансовых расследований как единый орган расследования экономических преступлений. Но основной вопрос – кому он будет подчиняться и где гарантии, что он не превратится в очередной инструмент какого-то политического клана. Так, может, пора уже начать бороться не с предпринимателями, а с преступниками? Пока не рвануло... И пока есть возможность прислушаться к требованиям организованного и социально-ответственного бизнеса, который в последнее время активизировался и проводит активные встречи с кандидатами в президенты и в новый парламент. Но обещая "золотые горы" реформ в будущем, очень советую сегодняшним правителям не забывать о настоящем и не сталкивать налогоплательщиков с обочины. Мы пригодимся и после выборов, вот поверьте", - акцентировал Соколовский.



"И чтобы закончить на позитиве, опять приведу в пример предприятия, входящие в группу компаний "Текстиль-Контакт". Мы за прошлый год только наращивали свои производственные проекты: в феврале 2019-го уже запущена первая ткань на созданном в 2018 году с нуля ПО "ТК-Чернигов", на днях начинаем монтаж второй партии отделочного оборудования; у нас появились две новые швейные фабрики в Коростене и Лубнах (всего 150 рабочих мест); идет строительство дополнительного трехэтажного корпуса и удваивание производственных площадей на фабрике "ТК-Домашний текстиль-Одесса"; "ТК-Фурнитура" продолжает развивать и оснащать первую в Украине фабрику по производству швейных ниток "Барва" в Борисполе, достигла за первый год работы результата в 10% импортозамещения китайских и прочих нитей. И планирует в 2019 году довести этот показатель до 20% и на этом не останавливаться. Просто не мешайте. Не только бизнес, но и политики обязаны "играть в длинную". Иначе рискуете остаться наедине с силовиками, а налогоплательщики сбегут туда, где их ценят", - резюмировал он.