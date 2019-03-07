"И снова мордой в землю": вооруженного бандита по кличке Ариец и его "друзей" задержали в Днепре, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю, одного из этих, стремящегося сегодня к "воровскому званию" по прозвищу "Ариец". Он тогда грабил, жег утюгами и издевался над нашими гражданами.

Прошло 18 лет и он снова мордой в землю. Сегодня его вместе с "друзьями" задержали в Днепре, он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия", - написал он.

Аброськин также выразил благодарность полицейским за "поимку этого действительно подонка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей. ФОТОрепортаж







Фото: Аброськин/Facebook



