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07.03.19 12:28

"И снова мордой в землю": вооруженного бандита по кличке Ариец и его "друзей" задержали в Днепре, - Аброськин. ФОТОрепортаж

В Днепре задержали вооруженного преступника по прозвищу "Ариец".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю, одного из этих, стремящегося сегодня к "воровскому званию" по прозвищу "Ариец". Он тогда грабил, жег утюгами и издевался над нашими гражданами.

Прошло 18 лет и он снова мордой в землю. Сегодня его вместе с "друзьями" задержали в Днепре, он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия", - написал он.

И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 01

Аброськин также выразил благодарность полицейским за "поимку этого действительно подонка".

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И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 02
И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 03
И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 04

Фото: Аброськин/Facebook


И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 05

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