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07.03.19 22:15

Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова. ФОТОрепортаж

7 Марта в помещении Национальный педагогического университета имени Драгоманова прошла церемония вручения диплома Почетного доктора Предстоятелю Православной Церкви Украины митрополиту Епифанию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Рomisna.info.

Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 01

Диплом Почетного доктора митрополиту вручил ректор НПУ им. Драгоманова Виктор Андрущенко. 

Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 02
Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 03

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Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 04
Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 05

После вручения Митрополит Епифаний выступил с речью: "Спасибо всем вам за эту великую честь быть Почетным доктором славного Национального педагогического университета имени Драгоманова и надеюсь, что в дальнейшем мы будем углублять наше сотрудничество", - сказал глава ПЦУ.

"Мы до сих пор делали много хороших дел в направлении развития украинской богословской мысли, в этом университете неоднократно проводились конференции, дискуссии, мы сотрудничали и в дальнейшем будем сотрудничать ради нашего общего будущего", - заверил Епифаний.

Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 06

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Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 07
Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 08
Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 09

В церемонии принял участие Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

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Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова 10

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