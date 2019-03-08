"Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео - Олег Богачук

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Так, перед началом шествия, в результате агрессивного поведения некоторых противников марша, их задержали правоохранители.

Марш женщин начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади и планирует пройти до арки Дружбы народов.

Цель марша - выступление против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. А также против давления и насилия патриархального уклада.

"Наши потребности - это не "женские вопросы", как мы часто слышим от чиновников, СМИ и вообще от общества. Наши потребности - это неотъемлемые права человека", - говорится в сообщении на странице события в Facebook.























Фото - Олег Богачук