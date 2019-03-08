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08.03.19 15:56

Украинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе. ФОТО

Сотрудники Бужского бюро пограничной охраны задержали украинца, который 7 марта пытался выехать из Польши на угнанном Lamborghini Urus 2019 года выпуска.

Украинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

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По данным ведомства, 37-летний гражданин Украины хотел пересечь границу в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что автомобиль разыскивают в Швейцарии.

Спикер Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сеницкий сообщил "Польскому Радио", что автомобиль разыскивала компания, которая владеет им. По его словам, украинец пользовался машиной, но не имел права выезжать на ней за пределы Евросоюза.

Автомобиль изъяли, а угонщика допросили.

Украинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе 01
Украинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе 02

Lamborghini Urus - самый дорогой из всех автомобилей, возвращенных пограничной службой и один из самых дорогостоящих внедорожников мира, отмечают в ведомстве. Его стоимость составляет 1,4 млн злотых, что эквивалентно 9,7 млн грн.

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