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09.03.19 08:32

Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии. ФОТОрепортаж

Министр инфраструктуры Владимир Омелян вручил благодарности работницам "Укрпочты" в селе Вита-Почтовая Киевской области, помог с доставкой пенсий и монетизированных субсидий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры.

"После аэропорта "Борисполь" Владимир Омелян отправился в с. Вита-Почтовая в Киевской области. Министр вручил благодарности работницам "Укрпочты" Марии Михайловне Хамазенко и Руслане Андреевне Ищук, а также отправился обычному маршруту почтальонов и помог с доставкой пенсии и монетизированных субсидий. Цветы, хорошее настроение, а также первый министр, который поработал почтальоном или скорее помощником почтальона - все возможно в один прекрасный весенний день!

Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 01

Поздравляем всех с весной! Желаем света, тепла и добра, много искренних улыбок и радостей!" - сказано в сообщении.

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Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 02
Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 03
Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 04
Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 05
Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 06
Фото: пресс-служба Мининфраструктуры/Facebook

Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 07

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