Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 23:50.

По предварительной информации, Lancia была угнана ранее. Патрульные заметили автомобиль, попадающий под ориентировку, и пытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение.

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Началась погоня, легковушка ехала по улице Антоновича в сторону Лыбедской площади. Перед перекрестком с улицей Загородней патрульные ехали параллельно с Lancia. В этот момент водитель преследуемой машины резко повернул влево и снес машину правоохранителей. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и остановились в парапете.

В результате столкновения пострадал один патрульный. К счастью, его травмы незначительные. Водителя Lancia удалось задержать.

На месте он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 0,78 промилле, что превышает допустимую норму почти в 4 раза. Также выяснилось, что задержанный несовершеннолетний, 2002 года рождения.









Фото: сайт "Информатор"