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09.03.19 17:53

407 бандуристов одновременно исполнили "Заповіт", установив рекорд. ФОТОрепортаж

Во Львове 407 бандуристов установили рекорд Украины по одновременному исполнению "Заповіту".

Музыканты собрались в центре города, на площади у памятника Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

407 бандуристов одновременно исполнили песни "Заповіт" и "Реве и стогне Дніпр широкий" на слова Великого Кобзаря.

В акции приняли участие музыканты из разных районов Львовщины.

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Это достижение зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собрались 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза, количество бандуристов и бандуристок – 407. Рекорд Украины установлен", – отметил Горишевский.

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Сертификат об установлении рекорда вручили председателю Львовской ОГА Олегу Синютке.

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407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 02
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 03
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 04
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 05
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 06
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 07
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 08
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 09

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