407 бандуристов одновременно исполнили "Заповіт", установив рекорд. ФОТОрепортаж

Музыканты собрались в центре города, на площади у памятника Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

407 бандуристов одновременно исполнили песни "Заповіт" и "Реве и стогне Дніпр широкий" на слова Великого Кобзаря.

В акции приняли участие музыканты из разных районов Львовщины.

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Это достижение зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собрались 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза, количество бандуристов и бандуристок – 407. Рекорд Украины установлен", – отметил Горишевский.

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Сертификат об установлении рекорда вручили председателю Львовской ОГА Олегу Синютке.

















