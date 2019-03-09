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09.03.19 18:42

Спасатели за неделю разминировали 33 гектара территории возле КПВВ на Донбассе, обезвредив 147 взрывоопасных предметов. ФОТО

В течение недели спасатели из состава Объединенных сил оказали помощь 411 гражданам на КПВВ и потушили 117 пожаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил привлекались к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, пиротехнических работ, обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

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В частности, ликвидировано 117 пожаров, очищено 33 га территории, обнаружено и обезврежено 147 взрывоопасных предметов, на КПВВ оказана помощь 411 лицам.

Спасатели за неделю разминировали 33 гектара территории возле КПВВ на Донбассе, обезвредив 147 взрывоопасных предметов 01

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Спасатели за неделю разминировали 33 гектара территории возле КПВВ на Донбассе, обезвредив 147 взрывоопасных предметов 02
Спасатели за неделю разминировали 33 гектара территории возле КПВВ на Донбассе, обезвредив 147 взрывоопасных предметов 03
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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