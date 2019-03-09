Спасатели за неделю разминировали 33 гектара территории возле КПВВ на Донбассе, обезвредив 147 взрывоопасных предметов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил привлекались к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, пиротехнических работ, обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

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В частности, ликвидировано 117 пожаров, очищено 33 га территории, обнаружено и обезврежено 147 взрывоопасных предметов, на КПВВ оказана помощь 411 лицам.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

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