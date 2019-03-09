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09.03.19 20:58

Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Центральной базе ремонта и хранения техники Войск РХБ защиты на Полтавщине ​​передали 25 образцов специальной техники для нужд нового отдельного полка оперативного обеспечения.

По словам командира воинской части полковника Игоря Иванченко, каждый образец прошел необходимую диагностику и восстановительный цикл, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Проверка эксплуатационных параметров осуществлялась как на стендовом оборудовании, так и в процессе ходовых испытаний.

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"Представители принимающей стороны высоко оценили качество выполненных работ и профессиональный уровень ремонтников-автомобилистов. За два последних года часть передала в подразделения Вооруженных сил Украины более 100 образцов специальной техники и оборудования", - отмечается в сообщении.

Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны 01
Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны 02
Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны 03
Фото: mil.gov.ua

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