Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы проводим акцию в знак солидарности с политзаключенными - представителями коренных народов РФ. Недавно из заключения вышел представитель гражданского актива Татарстана Рафис Кашапов, но в тюрьмах остаются другие активисты. Мы поддерживаем их движение "Свободный Идель-Урал" за мирный выход коренных народов из состава РФ, то есть за их полное самоопределение. На сегодня их национальные интересы ущемляются. Так, единственным государственным языком в РФ признан русский, а изучение национального языка в таких автономных республиках, как Коми, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл - проводится в факультативном режиме. В результате, для коренного населения есть опасность ассимиляции, потери своей национальной идентичности", - отметил организатор акции, лидер общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.
По его словам, подобные акции в поддержку коренных народов России состоялись и в других городах Украины, а также в США, Великобритании, Польше.
В руках участников акции - их пятеро - плакаты: "Россия - концлагерь наций", "Free Idel-Ural", "Kremlin kills native nations". Они также скандируют эти лозунги.
Из генконсульства РФ к участникам акции никто не вышел.
Участники акции прикрепили свои плакаты к доске объявлений возле генконсульства и разошлись.